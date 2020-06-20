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تحرير25 مخالفة انتظار خاطئ و5 محاضر عدم ارتداء كمامة فى طنطا

السبت، 20 يونيو 2020 11:21 م
تحرير25 مخالفة انتظار خاطئ و5 محاضر عدم ارتداء كمامة فى طنطا محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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قاد الدكتور  طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم، حملة مكبرة  فى مدينة طنطا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،  رافقه خلالها رئيس حى أول طنطا ورئيس مركز ومدينه طنطا .

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 مخالفة مرورية "انتظار خاطئ " وسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير 4 محاضر لمحال تجارية بسب عدم ارتداء اصحابها والعاملين بها الكمامة الواقية، كما تم ضبط 5 نباشين و 3 عربات مشروبات متحركة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب محافظ الغربية ، خلال جولته رئيس مركز ومدينة طنطا بوضع علامات انتظار أمام الطريق المقابل لشارع 306 لمنع وقوف السيارات لتقليل تجمع المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد د. رحمي علي ضرورة  المتابعة اليومية للمحال التجارية للتأكد من الالتزام بارتداء العاملين بها الكمامات الواقية حفاظا علي صحتهم وسلامتهم ، كما وجه برفع القمامة الموجوده أولاً بأول وفض كافة التجمعات الموجودة على كورنيش ترعه القاصد.

من ناحية أخرى أصدر  الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، اليوم، قراراً بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول لانعقادها غداً  الأحد ، لافتاً الي أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وسكرتير عام المحافظة، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ورئيس هيئة التأمين الصحي ، ومدير ادارة المرور بالغربية.


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طنطا

مخالفة عدم ارتداء الكمامات

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