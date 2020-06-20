اليوم السابع
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تحذيرات من شركة المترو للركاب حتى لا يتعرضوا لغرامة فورية.. اعرف التفاصيل

السبت، 20 يونيو 2020 02:00 م
تحذيرات من شركة المترو للركاب حتى لا يتعرضوا لغرامة فورية.. اعرف التفاصيل المترو
كتب رضا حبيشى

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أعلنت شركة المترو مجموعة من التحذيرات للركاب عليهم الابتعاد عنها حتى لا يعرضوا أنفسهم للغرامة الفورية، ويرصد "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عنها خلال التقرير التالى:
 
- عدم ارتداء الكمامات أثناء التواجد بالمحطات أو استقلال المترو. 
-التدخين داخل المترو.
- حمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية خطرة.
- اصطحاب الحيوانات.
- العبث أو محاولة التخريب بالمحطة أو القطار أو بوابات التذاكر حتى لا تعرض نفسك للمسائلة القانونية.
- القفز فوق بوابات التذاكر للعبور حتى لا تعرض نفسك للغرامة.
- العبور بالقوة أو فى مجموعات من بوابات التذاكر.
- الجرى أو الجلوس أو اللعب أثناء الصعود أو النزول على السلالم المتحركة.
- السماح للأطفال بالصعود أو النزول على السلالم المتحركة.
- التدافع أو اللعب أو الجرى على رصيف القطار.
- النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات التى تسقط فى مسار القطار. 
- فتح أو غلق باب القطار بيدك.
- ركوب القطار بعد بدء صفارة إنذار إغلاق الباب.
- الجلوس على أرضية القطار.

مترو الانفاق

غرامات المترو

مخالفات المترو

المترو

اخبار مصر

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