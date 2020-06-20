تحذيرات من شركة المترو للركاب حتى لا يتعرضوا لغرامة فورية.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة المترو مجموعة من التحذيرات للركاب عليهم الابتعاد عنها حتى لا يعرضوا أنفسهم للغرامة الفورية، ويرصد "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عنها خلال التقرير التالى:
- عدم ارتداء الكمامات أثناء التواجد بالمحطات أو استقلال المترو.
-التدخين داخل المترو.
- حمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية خطرة.
- اصطحاب الحيوانات.
- العبث أو محاولة التخريب بالمحطة أو القطار أو بوابات التذاكر حتى لا تعرض نفسك للمسائلة القانونية.
- القفز فوق بوابات التذاكر للعبور حتى لا تعرض نفسك للغرامة.
- العبور بالقوة أو فى مجموعات من بوابات التذاكر.
- الجرى أو الجلوس أو اللعب أثناء الصعود أو النزول على السلالم المتحركة.
- السماح للأطفال بالصعود أو النزول على السلالم المتحركة.
- التدافع أو اللعب أو الجرى على رصيف القطار.
- النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات التى تسقط فى مسار القطار.
- فتح أو غلق باب القطار بيدك.
- ركوب القطار بعد بدء صفارة إنذار إغلاق الباب.
- الجلوس على أرضية القطار.
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