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تجهيز مبنى عزل جديد وآخر للأطفال المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة الزقازيق

السبت، 20 يونيو 2020 04:53 م
تجهيز مبنى عزل جديد وآخر للأطفال المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة الزقازيق رئيس الجامعة والقيادات يتفقدون مبنى العزل الجديد
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تفقد اليوم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، مستشفيات قطاع صيدناوى بالمستشفى الجامعى (مستشفى القلب والصدر، بمستشفى الأطفال) ، يرافقه الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى ، الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى لمستشفيات ، الدكتور طارق أحمد نجيب أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية ، والدكتور نادر البرعى رئيس قسم جراحة القلب والصدر ، والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية .

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه غرف إقامة المرضى وغرف العناية المركزة وقسم عناية الأطفال داخل المستشفى ، وموجهاً بسرعة تجهيز مبنى مستشفى القلب والصدر لزيادة عدد أسرة العزل ، بالإضافة إلى تجهيز عزل مخصص لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا من الأطفال.

أكد شعلان ، أن جامعة الزقازيق من أعرق الجامعات المصرية ، ولديها كفاءات طبية متميزة بالتخصصات المختلفة ، مشيراً إلى سعى الجامعة الدائم لتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة فى مواجهة أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، والخروج من الأزمة بأقل الخسائر .

وعلى هامش الجولة ، عُقد إجتماع برئاسة الدكتور عثمان شعلان ، لبحث آليات سرعة تجهيز مبنى العزل الجديد وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدوية والأطقم الطبية والتمريضية ، فضلاً عن زيادة أعداد الأسرة المخصصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مصابى كورونا ، فضلاً عن توفير أسرة عزل وعناية مخصصة للحالات إيجابية الإصابة بفيروس كورونا من الأطفال .

 

الاسرة
الاسرة بمبنى العزل الجديد

 

رئيس الجامعة والقيادات
رئيس الجامعة والقيادات يتفقدون مبنى العزل الجديد

 

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة والقيادات يتفقدون مبنى العزل الجديد

 

قيادات الجامعة
رئيس الجامعة والقيادات يتفقدون مبنى العزل الجديد

 

 


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