تجهيز مبنى عزل جديد وآخر للأطفال المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد اليوم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، مستشفيات قطاع صيدناوى بالمستشفى الجامعى (مستشفى القلب والصدر، بمستشفى الأطفال) ، يرافقه الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى ، الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى لمستشفيات ، الدكتور طارق أحمد نجيب أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية ، والدكتور نادر البرعى رئيس قسم جراحة القلب والصدر ، والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية .

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه غرف إقامة المرضى وغرف العناية المركزة وقسم عناية الأطفال داخل المستشفى ، وموجهاً بسرعة تجهيز مبنى مستشفى القلب والصدر لزيادة عدد أسرة العزل ، بالإضافة إلى تجهيز عزل مخصص لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا من الأطفال.

أكد شعلان ، أن جامعة الزقازيق من أعرق الجامعات المصرية ، ولديها كفاءات طبية متميزة بالتخصصات المختلفة ، مشيراً إلى سعى الجامعة الدائم لتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة فى مواجهة أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، والخروج من الأزمة بأقل الخسائر .

وعلى هامش الجولة ، عُقد إجتماع برئاسة الدكتور عثمان شعلان ، لبحث آليات سرعة تجهيز مبنى العزل الجديد وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدوية والأطقم الطبية والتمريضية ، فضلاً عن زيادة أعداد الأسرة المخصصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مصابى كورونا ، فضلاً عن توفير أسرة عزل وعناية مخصصة للحالات إيجابية الإصابة بفيروس كورونا من الأطفال .



الاسرة بمبنى العزل الجديد



رئيس الجامعة والقيادات يتفقدون مبنى العزل الجديد

رئيس الجامعة والقيادات يتفقدون مبنى العزل الجديد