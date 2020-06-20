تجهيز أول مستشفى بالشرقية لعزل الأطفال مصابى فيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

جهزت مستشفيات جامعة الزقازيق، مبنى عزل جديد وأول عزل لإستقبال الأطفال المصابين بفيروس كورونا، ذلك فى إطار الجهود المتواصلة والمبذولة لرفع استعدادات المستشفيات الجامعية والتوسع فى تجهيز منشأت جديدة لإستقبال واستيعاب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ،و إيماناً بدور الجامعة المجتمعى فى مواجهة جائحة كورونا.

و تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق مستشفيات قطاع صيدناوى بالمستشفى الجامعى (مستشفى القلب والصدر،ومستشفى الأطفال)، يرافقه الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى، الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، الدكتور طارق أحمد نجيب أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية.، الدكتور نادر البرعى رئيس قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية.

تجول رئيس الجامعة ومرافقوه داخل المستشفيات متفقداً غرف إقامة المرضى وغرف العناية المركزة وقسم عناية الأطفال، وموجهاً بسرعة تجهيز مبنى مستشفى القلب والصدر لزيادة عدد أسرة العزل بالإضافة إلى تجهيز عزل مخصص لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا من الأطفال.

أكد شعلان أن جامعة الزقازيق من أعرق الجامعات المصرية ولديها كفاءات طبية متميزة بالتخصصات المختلفة، مشيراً إلى سعى الجامعة الدائم لتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة فى مواجهة أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وعلى هامش الجولة،عُقد إجتماع برئاسة الدكتور عثمان شعلان لبحث أليات سرعة تجهيز مبنى العزل الجديد وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدية و الأطقم الطبية و التمريضية ،فضلاً عن زيادة أعداد الأسرة المخصصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مصابى كورونا فضلاً عن توفير أسرة عزل وعناية مخصصة للحالات إيجابية الإصابة بفيروس كورونا من الأطفال.