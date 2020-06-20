تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليون لـ 14 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه، لجلسة 14 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و هيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد على.

وأسندت النيابة للمتهم " ممدوح م ع "، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينةما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة ، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، و"سهام ا م" وولديه القصر "مهند" و"مروان"، فى الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.