بوريس جونسون يعلق على حادث ريدينج: شكراً للمسعفين الذين تواجدوا بمكان الحادث المروع

ذكى مكاوى

حرص رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على التعليق علي ما حصل فيما عرف بحادث ريدينج مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر حين كتب : "كل الأفكار بذهني حالياً مع كل أولئك الذين تأثروا بالحادث المروع في ريدينج وشكري لخدمات الطوارئ في مكان الحادث".



بوريس جونسون

وكات أعلنت الشرطة البريطانية مؤخراً، إنها ألقت القبض على رجل عقب حادث أسفر عن سقوط مصابين، بمدينة ريدينج البريطانية التى شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية.

وقالت الشرطة "إن ضباطا ألقوا القبض على رجل بمسرح الحادث" مضيفة أنه قيد الاحتجاز، أضافت الشرطة "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية نقلا عن مصدر أن، ثلاثة أشخاص قتلوا ويرقد اثنان في حالة حرجة بالمستشفى بعد تعرضهم للطعن في مدينة ريدينج الإنجليزية.