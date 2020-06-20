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بوريس جونسون يعلق على حادث ريدينج: شكراً للمسعفين الذين تواجدوا بمكان الحادث المروع

السبت، 20 يونيو 2020 11:45 م
بوريس جونسون يعلق على حادث ريدينج: شكراً للمسعفين الذين تواجدوا بمكان الحادث المروع بوريس جونسون
ذكى مكاوى

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حرص رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على التعليق علي ما حصل فيما عرف بحادث ريدينج مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر حين كتب : "كل الأفكار بذهني حالياً مع كل أولئك الذين تأثروا بالحادث المروع في ريدينج وشكري لخدمات الطوارئ في مكان الحادث".

برويس جونسون
بوريس جونسون
 
 وكات أعلنت الشرطة البريطانية مؤخراً، إنها ألقت القبض على رجل عقب حادث أسفر عن سقوط مصابين، بمدينة ريدينج البريطانية التى شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية.
 
وقالت الشرطة "إن ضباطا ألقوا القبض على رجل بمسرح الحادث" مضيفة أنه قيد الاحتجاز، أضافت الشرطة "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى".
 
ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية نقلا عن مصدر أن، ثلاثة أشخاص قتلوا ويرقد اثنان في حالة حرجة بالمستشفى بعد تعرضهم للطعن في مدينة ريدينج الإنجليزية.
 

وأفادت سكاي نيوزالعالمية ، أن حوادث الطعن وقعت في موقع احتجاج لحركة حياة السود مهمة جرى تنظيمه في وقت سابق اليوم.

وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه، ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من مصداقية التسجيل بشكل مستقل.

وقال جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدينج إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.

 

 


بوريس جونسون

حادث ريدينج

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بريطانيا

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