وقال بوتين - خلال لقاء مع الأطباء اليوم السبت - "نعول على ظهور اللقاح الروسي في أقرب وقت، ونجاحنا في ابتكار الأدوية أمر إيجابي للغاية".

وأضاف الرئيس الروسي: "بناء على ما أرى من تقييمات، فإن الدواء الروسي ضد "كورونا" هو الأفضل في العالم من حيث الجودة"، شاكرا الأطباء الروس على جهودهم البطولية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأكد بوتين أن الأطباء قاموا بواجبهم خلال التحديات الصعبة.. وقال: "أهنئ بإخلاص جميع العاملين الطبيين في البلاد بمناسبة العيد المهني القادم، وأتمنى لكم السعادة والصحة وبالطبع أشكركم على عملكم المتفاني".

في سياق متصل.. أعلن مدير معهد "جاماليا" الروسي الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبورج، أن إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد قد يبدأ في الخريف القادم.

ونقل المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الروسية، التي تتعاون مع المعهد المذكور في تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي، عن جينتسبورج قوله: "إن إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا قد ينطلق في خريف 2020"، مشيرا إلى أنه بفضل النظام الخاص باختبار المناعة لـ"كوفيد-19" الذي أنتجه معهد "جاماليا"، تم تحليل أكثر من أربعة آلاف عينة لبلازما الدم.

وأضاف: "أن نظام الاختبار الجديد يتأكد من وجود أجسام مضادة تُحيّد فيروس كورونا في الدم وتتيح فحص دم المتعافين من الفيروس بجودة عالية"، موضحا أنه تم اختبار اللقاح الجديد وسلامته وفعاليته على حيوانات صغيرة وكبيرة في معهد البحوث المركزي التابع لوزارة الدفاع.

يُذكر أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أكد في وقت سابق أن الاختبارات السريرية للقاح الجديد تجري حسب الخطط الموضوعة.