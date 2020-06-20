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بلجيكا.. 4سنوات سجن لضابط عاون شبكة إرهابية متورطة فى تفجيرات بروكسل وباريس

السبت، 20 يونيو 2020 11:30 ص
بلجيكا.. 4سنوات سجن لضابط عاون شبكة إرهابية متورطة فى تفجيرات بروكسل وباريس الشرطة البلجيكية وارهابيين
كتب: أحمد علوى

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حكم القضاء البلجيكى بالسجن على ضابط شرطة من بروكسل، لمدة أربع سنوات، بعد اكتشاف أنه كان يعمل مخبرا لرجل كان ينظر إليه على أنه العقل المدبر لهجمات بروكسل وباريس.

وحسبما ذكرت صحيفة 7 سور 7 البلجيكية في تقريرها الأخير، فقد أكد محاموه أن الضابط البالغ من العمر 53 عاماً في شرطة منطقة شمال بروكسل حكم عليه بالسجن 50 شهراً.

وقال المدعي العام في بروكسل إن الضابط المعني قام بتسليم معلومات سرية بشأن التحقيقات الجارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب لشقيق أسامة عطار.

ويعتبر عطار الذي تم تحديده على أنه أحد رؤوس الخلية الإرهابية التي نفذت هجمات بروكسل 2016 وباريس 2015 ،قد مات في سوريا في عام 2017 .

وقال المحققون إن الضابط التقى بشقيق عطار، ويدعى ياسين، 203 مرة على الأقل في الفترة ما بين 10 سبتمبر 2015 و 20 مارس 2016.

لكن التحقيق كشف أيضًا أن الضابط كان يزود عطار بمعلومات سرية منذ 2014 على الأقل ، عن طريق السماح له بالوصول إلى السجلات الرسمية مثل السجلات الوطنية أو سجلات المركبات.

وفي إحدى الحالات ، قال المحققون إن الضابط إستخدم السجلات لتحذير ياسين، إذا كان الشخص الذي يصل إلى مطار بروكسل ضمن القائمة التي ترصدها شرطة مكافحة الإرهاب في بلجيكا.

وبينما أدانت المحكمة يوم الجمعة الضابط بالسجن 50 شهرًا ، تم إيقاف تنفيذ 18 شهرًا ، أ ما يعادل الوقت الذي قضاه في الحبس الاحتياطي.

 


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

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