بعد حكم السجن.. أرقام مرتبطة بإعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث عنف الموسكى"

كتب إيهاب المهندس

سطرت دائرة الإرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الموسكى"، بعد حكم السجن 5 سنوات للمتهمين.

وفى السطور التالية نرصد العديد من الأرقام التى ارتبطت بهذه القضية على النحو التالى

1ـ الرقم "8"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى.

2 ـ "5"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربين وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة والتى تنظر الدعوى.

3 ـ الرقم "9" ويشير لعدد المتهمين بالدعوى.

4 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 5 سنوات.

5 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيه من عام 2014.

عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطى، وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم وعقب قبول طعنهم حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 إرهاب لنظر محاكمة المتهمين.