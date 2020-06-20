برلمانى ليبى: مجلس النواب يدعم حديث الرئيس السيسى وندعو لخطوات سريعة

كتب: أحمد جمعة

قال عضو مجلس النواب الليبى الصالحين عبد النبى إن كافة أعضاء البرلمان الليبى يؤيدون كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا دعم النواب للجيش الوطنى فى حربه على الميليشيات والإرهاب والتطرف والمرتزقة.

أكد النائب البرلمانى الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حديث الرئيس السيسي "عين العقل" وهو الصحيح ويجب أن تتم خطوات عملية وسريعة لتنفيذ تصريحاته، موضحا أن القبائل الوطنية الليبية الشريفة تؤيد تدخل الدولة المصرية لوقف إراقة دماء الليبيين، موضحا أن القبائل لا يمكن أن تنسى دم أبنائها الذين سقطوا دفاعا عن ليبيا من الإرهاب والتطرف والمرتزقة.

كان رئيس ديوان المجلس الأعلي لمشائخ وأعيان القبائل الليبية الدكتور محمد المصباحى قد أكد أن الشعب الليبى يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، مؤكدا دعم وتأييد القبائل الليبية تحرير كافة الأراضى الليبية من قبضة الأتراك والميليشيات، مشيدا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المصباحى فى تصريحات حصرية لـ"اليوم السابع" أن القبائل الليبية تطالب مصر بالتدخل العاجل لحسم المعركة للشعب الليبى الذى يترجع الويلات من الأتراك والميليشيات، مشيرا إلى أن الشعب الليبى يشعر بأن الكرامة العربية بدأت تسترد أنفاسها منذ ثورة 30 يونيو، داعيا لتحرك عاجل للدولة المصرية لحسم المعركة والقضاء على الميليشيات والعثمانيين.

وأوضح أن ما تعرضت له مدينة ترهونة غرب البلاد هو استهداف مباشر من الحقد العثماني والمطلوب فية تمزيق النسيج الاجتماعي الليبي، وذلك من خلال خلق عدوات بين القبائل والمناطق لليبية وطلاقا من سياسة فرق تسود وهذا ما يؤكده تصريح أردوغان.