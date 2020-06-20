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برلمانى ليبى: السراج سمح لتركيا باحتلال بلادنا والعبث بسيادتنا

السبت، 20 يونيو 2020 07:02 م
برلمانى ليبى: السراج سمح لتركيا باحتلال بلادنا والعبث بسيادتنا أردوغان وليبيا
كتب مصطفى عنبر

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أكد عضو مجلس النواب اليبى سعيد امغيب، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سمح لتركيا باحتلال ليبيا. وأضاف امغيب-وفقا لبوابة إفريقيا الإخباريى- أن "تركيا تشترط انسحاب الجيش الوطني الليبي المتكون من كل القبائل والمدن الليبية والمكلف من البرلمان الشرعي، من مدينة سرت والجنوب بالكامل لكي توافق على وقف إطلاق النار".

وتساءل امغيب "ما تم التوقيع عليه بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق غير القانونية هل هي اتفاقية أمنية محددة البنود أم هو عقد بيع قدمت بموجبه ليبيا للأتراك ليكونوا أوصياء علينا؟".

وأضاف امغيب، أن السراج "سمح لتركيا باحتلال أرضنا والعبث بسيادتنا بإسم الاتفاق السياسي وبقية أعضاء المجلس الرئاسي صامتون".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أن أى تدخل مباشر من الدولة المصرية فى ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء فى اطار ميثاق الأمم المتحدة أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة وستكون أهدافه الأول حماية وتأمين الحدود الغربية من تهديدات المرتزقة وحقن دماء الشعب الليبي".

وأضاف الرئيس خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتاسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط ولكن مع اشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحمايىة والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان التي تشنه الميليشيات الإرهابية بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحاتها التوعسية على حساب الامن القومي العربي تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولى.

 


ليبيا

تركيا

حكومة الوفاق

مجلس النواب الليبى

البرلمان الليبى

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