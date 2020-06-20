كتب: أحمد جمعة

ندد نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد؛ اليوم السبت؛ بالهجوم التركي على أراضي إقليم كردستان، ودعا كلاً من أنقرة وحزب العمال الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار لوضع حد لنزاعهما الدموي المتواصل منذ عشرات السنين.

وينفذ الجيش التركي منذ الأسبوع الماضي، عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز في العديد من المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان.

وقال الحداد في بيان له اليوم؛ إن عدداً من المواطنين المدنيين سقطوا ضحايا بسبب المواجهات الدائرة منذ أيام بين القوات التركية وحزب العمال داخل إقليم كردستان، مردفا "ندين هذا الهجوم التركي بأشد العبارات، ونطالب الحكومة الاتحادية بالضغط على تركيا لوقف هجومها على الأراضي العراقية".

وفى بيان مماثل؛ أدان برلمان كردستان اليوم السبت؛ القصف التركي للحدود واستشهاد عدد من المدنيين في دهوك جراء الهجوم العسكري الٲخير لتركيا علی قوات حزب العمال الكردستاني.

وجاء فى بيان البرلمان؛ "نواسي ٲهالي الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحی، ورئاسة البرلمان تؤمن بٲن الخلافات لا تحل بسفك الدماء والحل العسكري".

وتابع بيان البرلمان "بدورنا نؤيد النضال المدني والديمقراطي والبرلماني لحل المسٲلة الكردية، وٳنهاء الاقتتال الداخلي والحل العسكري؛ ذلك ٲن الٲخير يزيد الطين بلة، ويكون عاملا لاستشهاد المواطنين الٲبرياء، ٳضافة ٳلی حرق مزارع المواطنين، وتدمير قری ٳقليم كردستان، كما نطلب من جميع الدول والقوات وٲي جهة كانت عدم استخدام ٳقليم كردستان ساحة للحرب بتلوناتها".