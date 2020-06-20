بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المنصورة القديم بالمنيا..صور

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا، أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المنصورة القديم، تمهيداً للافتتاح الرسمى أمام حركة السيارات لخدمة أهالى المنيا، و لتيسير الحركة المرورية على المواطنين، حيث تم تحديد حركتى السير بكوبرى المنصورة القديم والجديد، فأصبح خط السير لكوبرى المنصورة القديم فى الاتجاه للقادم من داخل المدينة الى الطريق الزراعي، وكوبرى المنصورة الجديد للقادم من اتجاه الطريق الزراعى الى داخل المدينة.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد أعلن أنه تم توفير الدعم المالى بإجمالى 3 ملايين جنيه لإجراء عملية الإحلال والتجديد لكوبرى المنصورة القديم، حيث تم وضعه فى خطة العام المالى 2019 – 2020، وذلك ضمن أعمال التنمية المستدامة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى وقت سابق تفقد محافظ المنيا، كورنيش النيل، وشوارع مدينة المنيا، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى حى الأخصاص شمالا مروراً بكورنيش النيل، حيث تابع المحافظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

رافق المحافظ، خلال جولته محمد سيد رئيس مدينة المنيا، كما تابع المحافظ، خلال جولته ملف مخالفات البناء والتأكد من عدم وجود محاولات للقيام بأى مخالفات للبناء أو التعدى على ممتلكات الدولة، موجهاً أنه فى حالة وجود أى مخالفات ضروره التعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أى مخالفات فى المهد والتنسيق مع مديريه الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف الى الحفاظ على صحتهم، مؤكدا انها دليل على وعى أهالى المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والازمة التى يمر بها الوطن.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة .