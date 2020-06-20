بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المنصورة القديم بالمنيا..صور

أعلنت محافظة المنيا، أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المنصورة القديم، تمهيداً للافتتاح الرسمى أمام حركة السيارات لخدمة أهالى المنيا، و لتيسير الحركة المرورية على المواطنين، حيث تم تحديد حركتى السير بكوبرى المنصورة القديم والجديد، فأصبح خط السير لكوبرى المنصورة القديم فى الاتجاه للقادم من داخل المدينة الى الطريق الزراعي، وكوبرى المنصورة الجديد للقادم من اتجاه الطريق الزراعى الى داخل المدينة.
وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد أعلن أنه تم توفير الدعم المالى بإجمالى 3 ملايين جنيه لإجراء عملية الإحلال والتجديد لكوبرى المنصورة القديم، حيث تم وضعه فى خطة العام المالى 2019 – 2020، وذلك ضمن أعمال التنمية المستدامة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفى وقت سابق تفقد محافظ المنيا، كورنيش النيل، وشوارع مدينة المنيا، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى حى الأخصاص شمالا مروراً بكورنيش النيل، حيث تابع المحافظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .
رافق المحافظ، خلال جولته محمد سيد رئيس مدينة المنيا، كما تابع المحافظ، خلال جولته ملف مخالفات البناء والتأكد من عدم وجود محاولات للقيام بأى مخالفات للبناء أو التعدى على ممتلكات الدولة، موجهاً أنه فى حالة وجود أى مخالفات ضروره التعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أى مخالفات فى المهد والتنسيق مع مديريه الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.
وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف الى الحفاظ على صحتهم، مؤكدا انها دليل على وعى أهالى المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والازمة التى يمر بها الوطن.
كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة .
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