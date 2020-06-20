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بايدن يعلن فريقه "الانتقالى" استعدادا للانتخابات.. ورجال أوباما على رأس القائمة

السبت، 20 يونيو 2020 09:35 م
بايدن يعلن فريقه "الانتقالى" استعدادا للانتخابات.. ورجال أوباما على رأس القائمة جو بايدن المرشح الديموقراطي
كتبت: نهال أبو السعود

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شكل جو بايدن المرشح الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فريقًا انتقاليًا سيقوده السناتور السابق عن ولاية ديلاوير تيد كوفمان، وهو مستشار بايدن منذ فترة طويلة والذي قاد أيضًا انتقاله كنائب للرئيس في عام 2008، حسبما أكد مساعد في حملة بايدن لشبكة CNN.

هذا الفريق هو مجموعة أولية ستركز على تطوير البنية التحتية وقال المساعد إنه من المتوقع أن يتم نشر الفريق بالكامل في وقت لاحق هذا الخريف، مشيراً إلى أن توقيت إعلان اليوم يتماشى مع الجدول الزمني للمرشحين السابقين الذين طوروا فريقًا انتقاليًا.

وتضم المجموعة يوهانيس أبراهام، وهو موظف يعمل منذ فترة طويلة في البيت الأبيض لأوباما والذي سيدير ​​العمليات اليومية. سيعطي فريق بايدن الأولوية للقيم الأساسية مثل تنوع الأيديولوجية والخلفية ؛ المواهب لمواجهة التحديات الأكثر تعقيدا في المجتمع ؛ النزاهة وأعلى المعايير الأخلاقية لخدمة الشعب الأمريكي وليس المصالح الخاصة ؛ والشفافية لتمكين الثقة والرؤية في كل مرحلة ".

بالإضافة إلى أبراهام، سيدير ​​أفريل هينز، النائب الرئيسي السابق لمستشار الأمن القومي ونائب مدير وكالة المخابرات المركزية ، جهود فريق الأمن القومي والسياسة الخارجية للفريق الانتقالي.

ومن بين أعضاء الفريق الآخرين الذين سينضمون في الأسابيع القادمة، جوتام راجافان، رئيس الأركان الحالي للنائبة براميلا جايابال وأنجيلا راميريز، رئيس الموظفين لفترة طويلة لمساعد رئيس مجلس النواب بن راي لوجان والمدير التنفيذي السابق للكونجرس من أصل إسباني، وإيفان رايان الذي نصح بايدن في البيت الأبيض وجولي سيجل ، آخر مستشاري السناتور إليزابيث وارن للسياسة الاقتصادية.


الولايات المتحدة

انتخابات أمريكا

دونالد ترامب

جو بايدن

انتخابات الرئاسة الامريكية

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