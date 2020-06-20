وقال خان - في تغريدة عبر "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" - "سنفتح غدا جزئيا المجال الجوي أمام الرحلات الدولية، ويتم ذلك بشكل خاص لمساعدة عمالتنا في الخارج الذين كانوا أكثر من عانى في هذا الوباء لكنهم أظهروا شجاعة كبيرة"، وثمن الدور الخيري الذي لعبته الجالية الباكستانية في الخارج في مساعدة الباكستانين خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19).

يذكر أن باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية منذ مارس الماضي، في إطار الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.