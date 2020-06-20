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باكستان تسجل 153 حالة وفاة و 6604 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 20 يونيو 2020 10:31 ص
باكستان تسجل 153 حالة وفاة و 6604 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة فى باكستان السبت، تسجيل 153 وفاة و 6604 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بزيادة 17 وفاة و 1660 إصابة عن اليوم السابق، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وكانت بوابة الحكومة الباكستانية المعنية بفيروس كورونا"كوفيد-19"، أعلنت اليوم السبت، أنه تم إجراء أكثر من مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية ، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم اختبار 787ر042ر1 حتى الآن للكشف عن فيروس كورونا في البلاد.

وسجلت باكستان 171666 إصابة مؤكدة بكوفيد -19 و3382 وفاة.

 

وذكرت بوابة الحكومة الباكستانية المعنية ب"كوفيد-19"، وفقا لما أوردته صحيفة (دون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة أيضا، مشيرة إلى أن هناك 2121 شخصا تماثلوا الشفاء ليصل إجمالي أعداد المتعافين من كوفيد-19 حتى الاَن 63504 .، وأوضحت البوابة أنه تم إجراء  1042787 اختبار حتى الآن للكشف عن فيروس كورونا فى البلاد .

 


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