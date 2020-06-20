انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة في القليوبية

القليوبية - نيفين طه

انطلقت اليوم المبادرة الرئاسية الجديدة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة" لاستكمال علاج أصحاب الأمراض المزمنة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة القليوبية.

وأعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير الخدمة الطبية الجيدة لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومتابعة حالتهم الصحية وصرف علاجهم على نفقة الدولة، من خلال عدد من المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية الجديدة عقب عزوفهم خوفًا من الإصابة بكورونا خلال الفترة الماضية.

وقال الطباخ فى بيان له، إنه تم توفير الأطقم الطبية من كافة التخصصات والصيدلة والإداريين بمواقع متابعة العلاج لإجراء الكشف الطبى والمتابعة وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ، بالإضافة إلى صرف العلاج لمدة 3 أشهر قادمة من أقرب وحدة صحية أو مركز طبى أو مستشفى تيسيرا على أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة ، أنه لأول مرة تم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال دقائق بالوحدات الصحية والعيادات المتنقلة عن طريق مراسلة المستشفى بالإنترنت وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفى سياق متصل كانت قد ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى بيان لها المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبى أو مستشفى لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج لمدة تكفى ثلاثة أشهر قادمين، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين أيَضًا التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة فى أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين، حيث سيتم التعاقد مع تلك المراكز والمعامل مثلما جرى فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة).

وأضاف أنه فى إطار الوصول إلى كافة المرضى، ستشمل المبادرة إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب فى الأحياء والقرى، حيث سيتلقى كافة أصحاب الأمراض المزمنة الخدمات الطبية اللازمة وإتاحة صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، كما سيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبى وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات والمراكز الطبية التى تقدم الخدمات الطبية من خلال تطبيق (صحة مصر) أو من خلال الصفحات الرسمية والموقع الرسمى الإلكترونى لوزارة الصحة والسكان، مضيفًا أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وذكر البيان أن الوزيرة جددت دعوتها للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض المتقاعدين للانضمام للعمل فى المبادرة والمشاركة فى متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.