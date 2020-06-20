اليوم السابع
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انطلاق حمله للقضاء على ختان الإناث بسوهاج

السبت، 20 يونيو 2020 04:02 م
انطلاق حمله للقضاء على ختان الإناث بسوهاج ختان الإناث - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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انطلقت اليوم بمحافظة سوهاج فعاليات الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث بعنوان " احميها من الختان" التى ينظمها المجلس القومى للمرأة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج وأضافت أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان من المنظور الصحى والدينى والقانونى بالتنسيق مع مديرية الصحة وينفذها عضوات وأعضاء المجلس والرائدات الريفيات.

وأوضحت وهبى أن الحملة تشمل عدة رسائل منها ختان البنات مالوش علاقة بأى شريعة سماوية و الختان عادة وليس عبادة وجميع الهيئات الطبية فى العالم تعتبر ختان البنات جريمة مخالفة لٱداب المهنة و ختان البنات مش عفة ولا ضمان لأخلاقها و بناتنا أمانة لازم نحافظ عليها بالإضافة إلى أن بنات كتير فى مصر ماتوا وهم بيتختنوا على يد طبيب أو ممرضة أو داية و ختان الإناث يعرض الفتاة لصدمة وذكرى مؤلمة ويفقدها الاحساس بالأمان وختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصرى.

 

 


ختان الاناث

محافظه سوهاج

ضد ختان الاناث

أخبار مصرية

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