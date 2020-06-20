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اليوم.. جامعة أسيوط تطلق فعاليات "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام" أونلاين

السبت، 20 يونيو 2020 02:00 ص
اليوم.. جامعة أسيوط تطلق فعاليات "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام" أونلاين الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن استعداد الجامعة لانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي " الرياضة قوة وطن ورسالة سلام " والذي تنظمه كلية التربية الرياضية خلال الفترة من السبت 20 يونيو حتى25 من يونيو 2020 عن طريق نظام الـ ON LINE  وعقد جلسات وندوات المؤتمر عن طريق برنامج ZOOM، والذي كان مقرر انعقاده خلال شهر مارس 2020 بمدينة الغردقة وتم تأجيله نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد .

 

 وفي هذا الإطار أكد رئيس الجامعة، أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور الجامعة في السعي للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة والتكاتف مع جهود الدولة في مواجهة الأزمة ودعم كافة الأنشطة والفعاليات الهادفة التي من شأنها تحقيق التبادل العلمي الثقافي ونشر روح المشاركة والتشجيع علي ممارسة الرياضة .

 

 ومن جانبه أكد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، علي أهمية انطلاق أعمال المؤتمر افتراضياً نظراً لدوره المتميز فى توجيه وتشكيل الوعى العلمي و البحثى وذلك لما يشهده من مشاركة نحو 50 بحثاً متميزاً في مختلف المجالات الرياضية إلي جانب مشاركة لفيف من علماء الرياضة من أنحاء العالم لتبادل المعارف والأفكار والخبرات في ضوء التطورات الجديدة في علوم الرياضة وكافة المجالات المتصلة بها، وهو ما ينطلق كذلك ضمن خطة قطاع الدراسات العليا والبحوث في تفعيل كافة سبل التواصل البحثى وفتح آفاق جديدة علي أسس علمية ومنهجية سليمة.

 

 وحول تفاصيل المؤتمر أوضح الدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية أن المؤتمر يتضمن عقد ندوتين , الأولي منها بعنوان " الرياضة قوة وطن ورسالة سلام " وتنطلق فعالياتها خلال اليوم الأول الموافق السبت 20 / 6 في تمام الساعة 8 إلي 9 مساءً , والتي يتحدث خلالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وكلاً من الكابتن طاهر أبو زيد والدكتور عبد المنعم عمارة والدكتور علي الدين هلال من وزراء الشباب والرياضة السابقين وكذلك الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين ويرأسها الدكتور كمال دريش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية ، أما الندوة الثانية بعنوان " دور الاتحاد المصري للجامعات في تنشيط الرياضة الجامعية والتي تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 23/6 في تمام الساعة 12 – 1 مساءً، ويتحدث خلالها الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية، وكلاً من الدكتور حملاوي عبد الحليم والدكتور سالم العريمي نائبيّ رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ويرأسها الدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور عبد الحكيم رزق عبد الحكيم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

 

واضاف أن المؤتمر يناقش من خلال 14 جلسة علمية العديد من المحاور الهامة التي تتناول الإدارة الرياضية، التدريب الرياضي، الرياضة المدرسية ، ترويح وعلم نفس ،علوم الصحة، وعلم النفس الرياضي.


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