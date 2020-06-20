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اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

السبت، 20 يونيو 2020 02:00 ص
اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ناشد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، المواطنين المتقدمين للمساكن بديل العشوائيات التوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خلال الفترة من اليوم السبت حتي الخميس 25 يونيو الجاري، لتقديم أصول الأوراق وتسليم العقود، وسداد المستحقات المالية، تمهيداً للبدء في تسليم الوحدات السكنية البديلة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى استجابة لمناشدات الأهالى خلال الفترة الماضية له بتسليم هذه الوحدات، وتأكيداً لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين، والدولة لديها خطة طموحة للقضاء على العشوائيات بتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بهم.

كانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، استعدادها لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة، وذلك لأداء الامتحان للعام 2019 / 2020 بكافة مدن المحافظة، حيث أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد وقد أمر بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة استعداداً لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات بلغ 2632  طالبا و طالبة موزعين على 16  لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 8 لجان احتياطية احترازياً فى حالة غلق أى اللجنة تحت اى ظروف .


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