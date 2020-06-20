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اليوم.. آخر موعد لتسليم أبحاث طلاب جامعة طنطا على المنصة الإلكترونية

السبت، 20 يونيو 2020 01:00 ص
اليوم.. آخر موعد لتسليم أبحاث طلاب جامعة طنطا على المنصة الإلكترونية رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب أن اليوم السبت أحر موعد  لتسليم الأبحاث على المنصة الإلكترونية للجامعة   انطلاقا من حرص جامعة طنطا على مصلحة الطلاب ووضعها فى المقام الأول.

وأكد أن جميع الكليات تتابع طلابها وتحرص على الرد على استفساراتهم وحل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب من خلال فريق عمل متخصص للدعم الفني.

من ناحيه أخرى أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا أن تقييم الطلاب يتم من خلال رفع أبحاثهم على المنصة الالكتورنية من خلال الانترنت دون الحاجة الى النزول الى مقر الكليات بالجامعة وذلك حرصا على صحة الطلاب ،ولا صحة تماماً لتقديم أي شيتات بأى كلية من كليات الجامعة .

 

وأضاف، أن نتيجة الطلاب تحسب فقط بالرسوب أو النجاح ولا يتم احتساب أي درجات على شيتات أو ملازم أو مزكرات لمواد الفصل الدراسي الثانى.

ويهيب رئيس الجامعة بالطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على الموقع  الرسمي للجامعة مواقع الكليات ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهم كمصدر رئيسى للمعلومات،حيث يتم نشر الاخبار والمعلومات الخاصة بالطلاب عليها اولاً بأول.

 

من ناحيه أخرى من تنظم جامعة طنطا المنتدى الدولي الرابع تحت "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" وذلك يومي 21- 22 من الشهر الجاري عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور  مجدي سبع رئيس جامعة طنطا  بأن المؤتمر جاء انطلاقاً من دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتزامها بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 بما يتسق مع المعايير القياسية العالمية للحفاظ على البيئة واحساسها الدائم بمسئوليتها تجاه حل المشكلات البيئية ودراسة المخاطر والآثار السلبية على البيئة.


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