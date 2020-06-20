اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان ترصد غواصة مجهولة جنوب غرب البلاد

السبت، 20 يونيو 2020 10:54 ص
اليابان ترصد غواصة مجهولة جنوب غرب البلاد غواصة ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، رصد غواصة أجنبية أثناء مرورها بالقرب من جزيرة أمامى- أوشيما بمحافظة كاجوشيما الواقعة جنوب غرب البلاد أثناء غوصها، وذكرت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكترونى، أن الغواصة لم تنتهك المياه الإقليمية اليابانية حول الجزيرة، مؤكدة أنها أبحرت غربًا عبر المنطقة المجاورة للجزيرة دون تحديد الدولة التي تنتمي لها الغواصة.

وكان وزير الدفاع اليابانى تارو كونو،قال، إنه أوقف خططا لنشر محطتى رادار للدفاع الجوى من طراز "إيجيس أشور" أمريكية الصنع المصممة لرصد الصواريخ الباليستية التى تطلقها كوريا الشمالية ومجابهتها، وأضاف كونو للصحفيين أن اليابان، قررت وقف نشر المحطتين لوجود مشكلات فنية وبسبب التكلفة أيضا. وواجه الموقعان المقترحان لمحطتى الرادار، وأحدهما فى مقاطعة أكيتا الشمالية والآخر فى مقاطعة ياماجوتشى بجنوب البلاد، معارضة من السكان المحليين.
 
ومع امتلاك اليابان أجهزة رادار أقوى من نسخة إيجيس، التى تصنعها لوكهيد مارتن، والتى تثبت على السفن، كان هدف السلطات من نشر المحطتين هو المساعدة فى مواجهة التطور الصاروخى لكوريا الشمالية فى الآونة الأخيرة وتخفيف الضغط على البحرية اليابانية المجهدة.
 
 
وكانت كوريا الشمالية، قد اختبرت العام الماضى سلسلة صواريخ باليستية جديدة، لها مسارات غير منتظمة تقول اليابان إنها صممت على ما يبدو لاختراق دفاعات إيجيس.
 
وبحسب وثائق وزارة الدفاع، تبلغ تكلفة نظامى إيجيس أشور نحو 439 مليار ين (4.1 مليار دولار) لتشغيلهما وصيانتهما خلال الثلاثين عاما المقبلة. ويعانى الاقتصاد اليابانى حاليا ضعفا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

اليابان

غواصه

الدفاع اليابانيه

وزاره الدفاع اليابانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة