اليابان ترصد غواصة مجهولة جنوب غرب البلاد

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، رصد غواصة أجنبية أثناء مرورها بالقرب من جزيرة أمامى- أوشيما بمحافظة كاجوشيما الواقعة جنوب غرب البلاد أثناء غوصها، وذكرت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكترونى، أن الغواصة لم تنتهك المياه الإقليمية اليابانية حول الجزيرة، مؤكدة أنها أبحرت غربًا عبر المنطقة المجاورة للجزيرة دون تحديد الدولة التي تنتمي لها الغواصة.

وكان وزير الدفاع اليابانى تارو كونو،قال، إنه أوقف خططا لنشر محطتى رادار للدفاع الجوى من طراز "إيجيس أشور" أمريكية الصنع المصممة لرصد الصواريخ الباليستية التى تطلقها كوريا الشمالية ومجابهتها، وأضاف كونو للصحفيين أن اليابان، قررت وقف نشر المحطتين لوجود مشكلات فنية وبسبب التكلفة أيضا. وواجه الموقعان المقترحان لمحطتى الرادار، وأحدهما فى مقاطعة أكيتا الشمالية والآخر فى مقاطعة ياماجوتشى بجنوب البلاد، معارضة من السكان المحليين.

ومع امتلاك اليابان أجهزة رادار أقوى من نسخة إيجيس، التى تصنعها لوكهيد مارتن، والتى تثبت على السفن، كان هدف السلطات من نشر المحطتين هو المساعدة فى مواجهة التطور الصاروخى لكوريا الشمالية فى الآونة الأخيرة وتخفيف الضغط على البحرية اليابانية المجهدة.

وكانت كوريا الشمالية، قد اختبرت العام الماضى سلسلة صواريخ باليستية جديدة، لها مسارات غير منتظمة تقول اليابان إنها صممت على ما يبدو لاختراق دفاعات إيجيس.

وبحسب وثائق وزارة الدفاع، تبلغ تكلفة نظامى إيجيس أشور نحو 439 مليار ين (4.1 مليار دولار) لتشغيلهما وصيانتهما خلال الثلاثين عاما المقبلة. ويعانى الاقتصاد اليابانى حاليا ضعفا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.