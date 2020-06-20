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الوادى الجديد تسجل 85 حالة تعافى من كورونا وسلبية تحاليل 377 عينة

السبت، 20 يونيو 2020 12:00 م
الوادى الجديد تسجل 85 حالة تعافى من كورونا وسلبية تحاليل 377 عينة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى بيان له اليوم السبت، تعافى 85 مصابا من فيروس كورونا على مستوى المحافظة حتى الآن بنسبة 48% من عدد المصابين، وخروجهم من العزل الصحى، وسلبية التحاليل لـ 377 مواطنا، وبلغ إجمالى عدد الحالات المصابة 176 حالة على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتطبيق الالتزام أيضا بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

وأكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأوضح أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

 

 


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