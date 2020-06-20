النيابة تطلب تقرير المعمل بشأن فحص مخدرات ضبطت بحوزة عاطل فى الوايلى

كتب سليم على

طلبت نيابة الوايلى الجزئية تقرير المعمل الكيماوى بالقاهرة بشأن فحص عينة من 36 لفافة من مخدر الهيروين تم ضبطها بحوزة عاطل قبل بيعه على عملائه فى منطقة الوايلى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

ونجحت حملة أمنية، فى ضبط مسجل شقى خطر- يقيم بمحافظة القاهرة، فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزته (2 أسطوانة لمخدر الهيروين و36 لفافة لذات المخدر- مبلغ مالى –هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.