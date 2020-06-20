اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب تعيد تحديد المناطق التى يحق لها تخفيف تدابير مواجهة كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 07:00 ص
المغرب تعيد تحديد المناطق التى يحق لها تخفيف تدابير مواجهة كورونا أرشيفية
وكالات

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أعلنت المغرب إعادة تصنيف المناطق التي يحق لها الخضوع لإجراءات التخفيف من التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، بإعلان أغلبية أقاليم المملكة المغربية ضمن هذه القائمة.
 

وأوضح بيان مشترك صادر عن كل من وزارتي الداخلية والصحة وفق وكالة الأنباء السعودية، أن السلطات العمومية قررت إعادة تصنيف غالبية الأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1 التي يحق لها الاستفادة من ظروف التخفيف، باستثناء أقاليم طنجة وأصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة المصنفة في المنطقة رقم 2، ابتداءً من 24 يونيو الجاري، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المغرب.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي بناءً على خلاصات التتبع اليومي من خلال مخطط تخفيف الحجر الصحي، وبعد إجراء لجان اليقظة والتتبع المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية اللازم توفرها.

 


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المغرب

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قيود

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