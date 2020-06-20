اليوم السابع
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المدعى الأمريكى بمانهاتن جيفرى بيرمان ينفى عزمه تقديم استقالته

السبت، 20 يونيو 2020 12:48 م
المدعى الأمريكى بمانهاتن جيفرى بيرمان ينفى عزمه تقديم استقالته جيفري بيرمان المدعي الأمريكي
كتب محمد سعودي

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أكد المدعي الأمريكي في منهاتن، جيفري بيرمان - Geoffrey Berman، الذي يقود تحقيق جيفري إبشتاين بأنه لن يتنحى عن منصبه، نافيا ما قاله وزير العدل الأمريكي حول نيته الاستقالة، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز" البريطانية، وأوضح المدعي الأمريكي في مانهاتن، جيفري بيرمان وهو رئيس دائرة الادعاء العام في منهاتن، إنه علم بأمر "تنحيه" عن منصبه من خلال إفادة صحفية أصدرها المدعي العام الأمريكي وليام بار مساء الجمعة، مؤكدا أنه لن يتنحى عن منصبه كما يشاع.
 
وجيفري بيرمان أشرف في وقت سابق على محاكمة عدد من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة التي شغل فيها منصبه، ومن بين الذين أشرف على محاكمتهم مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترامب الذي قضى فترة محكومية في السجن لإدانته بالكذب على الكونجرس وارتكاب جرائم احتيال مالية تتعلق بالحملة الانتخابية.
 
ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الدائرة التي يرأسها بيرمان كانت تحقق في سلوك رودي جولياني، المحامي الحالي لترامب، كما أن جيفري بيرمان هو أيضاً المدعي المسؤول عن التحقيق في قضية جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية وقد عبَّر في السابق عن شعوره بالإحباط إزاء موقف دوق يورك، الأمير أندرو، من طلب استجوابه في الولايات المتحدة.
 
يأتي ذلك بعدما أحيت الولايات المتحدة الأمريكية ذكرى إنهاء العبودية، على وقع اضطرابات واحتجاجات تعم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ضد العنصرية وعنف الشرطة تجاه ‏الأمريكيين الأفارقة بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

 

 


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