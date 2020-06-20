الكويت تعلن مغادرة 1589 عالقا مصريا إلى 4 محافظات عبر 11 رحلة

الكويت (أ ش أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت، مغادرة 1589 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية، وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي - أن المغادرة تضمنت 4 رحلات على متنها 589 راكبا إلى القاهرة، و4 رحلات على متنها 565 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية بواقع رحلة واحدة، وشركة طيران الجزيرة الكويتية 4 رحلات، وشركة إير كايرو رحلتين، وشركة طيران النيل رحلة واحدة، وشركة العربية - مصر 3 رحلات.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس /الجمعة/ مغادرة 1795 من العالقين المصريين في الكويت، إلى نفس المحافظات وذلك عبر 12 رحلات جوية.