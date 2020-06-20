كان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 678 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 30 ألفا و190 حالة.