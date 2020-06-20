اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تبدأ المسح العشوائى فى المنازل للكشف عن كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 10:17 م
الكويت تبدأ المسح العشوائى فى المنازل للكشف عن كورونا مسج عشوائى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، بدء فرق المسح الميداني الصحية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أخذ المسحات المخبرية (أنف/ بلعوم) عبر الزيارات المنزلية للمناطق السكنية والنموذجية؛ وذلك بواسطة الاختيار العشوائي.


وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان على موقعها على موقع التدوينات القصيرة تويتر مساء اليوم السبت - أن ذلك يأتي استكمالا للجهود الوقائية للمنظومة الصحية، واستكمالا لحملات الترصد النّشط في الفحص؛ وذلك لتقييم الوضع الوبائي المجتمعي بعناية ودقة.


وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة، و467 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 319 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 39 ألفا و145 حالة.


مسج عشوائى

الكويت

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة