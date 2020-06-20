اليوم السابع
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الكمال والجمال فى القرآن الكريم أحدث مؤلفات وزير الأوقاف

السبت، 20 يونيو 2020 06:56 م
الكمال والجمال فى القرآن الكريم أحدث مؤلفات وزير الأوقاف أحدثك مؤلفات وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن صدور أحدث مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وهو كتاب بعنوان :"الكمال والجمال في القرآن الكريم".
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم:"يبرز هذا الكتاب بعض وجوه الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم ، من خلال حديثه عن الصبر الجميل ، والصفح الجميل ، والسراح الجميل ، والهجر الجميل  ، والسعي الجميل ، والعطاء الجميل ، واللباس الجميل ، والكلمة الجميلة ، والتحية الجميلة ، والخاتمة السعيدة .
 
  كما يبرز بعض مواطن الكمال والجمال اللغوي في استخدام المفردة اللغوية التي لا يسد مسدها سواها ، لا من المترادفات عند القدماء ، ولا من حقول الاستبدال الرأسي أو الأفقي عند المُحْدَثين ، ويقف على بعض مواطن الكمال والجمال في الجمل والتراكيب الأسلوبية ، مبينًا أن ما حذف لا يصلح مكانه الذكر ، وما ذكر لا يصلح مكانه الحذف .
 
واختتمت الوزارة بيانها:"  وعلى الجملة فهو أصدق الحديث وأجمله ، وأحسن الكلام وأعذبه ، وأفصحه وأبلغه ، ” وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ” ، ” وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا” .
 
 

القرآن الكريم

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

مؤلفات وزير الأوقاف

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