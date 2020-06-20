الكرملين: بوتين قلق بشأن مدى الثقة فى الاتفاقات مع أمريكا وسط الاحتجاجات

رويترز

نقلت وكالة تاس للأنباء، عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قوله اليوم السبت، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يساوره القلق بشأن إلى أى مدى يمكن أن يثق فى الاتفاقات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسط احتجاجات تشهدها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيسكوف قوله أيضا، إن هناك غموضا متناميا يكتنف الخطوات التى تتخذها واشنطن وإن ذلك يقلق العواصم حول العالم.