الكرملين: بوتين قلق بشأن مدى الثقة فى الاتفاقات مع أمريكا وسط الاحتجاجات

نقلت وكالة تاس للأنباء، عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قوله اليوم السبت، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يساوره القلق بشأن إلى أى مدى يمكن أن يثق فى الاتفاقات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسط احتجاجات تشهدها الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيسكوف قوله أيضا، إن هناك غموضا متناميا يكتنف الخطوات التى تتخذها واشنطن وإن ذلك يقلق العواصم حول العالم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن من المقرر أن يناقش مبعوثون أمريكيون وروس فى النمسا الأسبوع المقبل "القضايا الثنائية المتصلة بمستقبل الحد من التسلح".
وقال بيسكوف، إن بوتين يريد أن يثق بأن "الاتفاقات مع نظيره يمكن احترامها" فى إشارة إلى ترامب.
ومضى بيسكوف، قائلا "ومن المهم بالنسبة للرئيس بوتين أن يفهم أن له شريكا (ترامب) يمكنه الدخول معه فى حوار بشكل مسؤول حول كيفية إصلاح هذا الوضع".
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