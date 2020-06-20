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القيادة المركزية بالجيش الأمريكي: السعودية تسعى بصدق إلى إنهاء نزاع اليمن

السبت، 20 يونيو 2020 09:32 ص
القيادة المركزية بالجيش الأمريكي: السعودية تسعى بصدق إلى إنهاء نزاع اليمن قائد القيادة المركزية الامريكية
كتب سمير حسنى

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قال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، إن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى الوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن.، جاء ذلك نقلا عن العربية.

فى غضون ذلك طالب اليمن، إيران مجددا، بالكف عن دعم مليشيا الحوثى بالسلاح وتهديد دول الجوار ما يسهم فى زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال مشاركة اليمن فى اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورة (يونيو 2020) المنعقدة افتراضياً فى العاصمة النمساوية فيينا بوفد ترأسه سفير اليمن لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.


وألقى المندوب اليمنى رئيس المجموعة العربية لهذه الفترة، بيانات المجموعة العربية فى عدد من البنود الهامة، وهى تعزيز أنشطة الوكالة فى مجال التعاون التقني، وبند دور الوكالة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما ألقى بياناً باسم المجموعة العربية حول مسألتى القدرات النووية الإسرائيلية، ومؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.

وأشار إلى ما جاء فى تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران فى انتهاكها لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 لعام 2015، داعيا إيران إلى وقف تلك الخطوات التصعيدية وتخفيف حدة التوتر والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة.

 
 
 
 

اليمن

القيادة المركزية

السعودية

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