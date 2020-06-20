القوى العاملة: وصول جثمان مصرى توفى طبييعا بالأدرن.. اليوم

يصل اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، على رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة الأردنية عمان، جثمان المواطن المصرى صابرين بدرى أحمد مهران ، الذى وافته المنية مساء الخميس الماضى .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالى بعمان يقوم بمتابعة مستحقات المواطن المتوفى مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بوفاة المواطن المصرى صابرين بدرى أحمد مهران، المستشار العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية ومتابعة مستحقاته وراتب التقاعد للورثة.

وأعرب وزير القوى العاملة عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، مؤكدا أن جميع حقوقه محفوظة.