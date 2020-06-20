الغرفة التجارية بالمنيا تتبرع بمليون جنيه لدعم حساب مواجهة كورونا

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالغرفة التجارية بالمنيا وبدورها المجتمعى فى الوقوف بجانب أبناء المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، لوفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا برئاسه أحمد راضى مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والاعضاء أحمد حسن أبو الليل، والمهندس وائل على قطب، وهشام طلعت عزام، ومصعب مهنى، وأيمن عبد الرحمن الأفندى .
واعلن رئيس مجلس الاداره عن تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنية دعما لمحافظة المنيا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه عبر المحافظ، عن سعادته باستجابة الغرفة التجارية بالمنيا للمبادرة التى أطلقتها المحافظة، للتبرع على حساب رقم 22100111، لمجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد، فى إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، مشيراً الى أن تبرع الغرفة التجارية بالمنيا يعد نموذجًا يُحتذى به فى مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التى لا تدخر جهدُا لتحقيق التنمية ومجابهة أية أزمة قد يمر بها الوطن والمواطن، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ومن جانبه، قال أحمد راضى مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، أن التبرع جاء فى إطار حرص الغرفة على القيام بدورها المجتمعى فى الوقوف بجانب أبناء محافظة المنيا فى مواجهة فيروس كورونا، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الاولى بالرعايه، مؤكداً أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصرى ولابد أن يكون لها دور إيجابى فى مواجهة الأزمات، وكذلك تعزيز الدور المجتمعى، وأهمية التكاتف بين أبناء المجتمع من أجل العبور من أزمة كورونا بأقل الخسائر.
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