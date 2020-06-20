الغرفة التجارية بالمنيا تتبرع بمليون جنيه لدعم حساب مواجهة كورونا

المنيا - حسن عبد الغفار

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالغرفة التجارية بالمنيا وبدورها المجتمعى فى الوقوف بجانب أبناء المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، لوفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا برئاسه أحمد راضى مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والاعضاء أحمد حسن أبو الليل، والمهندس وائل على قطب، وهشام طلعت عزام، ومصعب مهنى، وأيمن عبد الرحمن الأفندى .

واعلن رئيس مجلس الاداره عن تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنية دعما لمحافظة المنيا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه عبر المحافظ، عن سعادته باستجابة الغرفة التجارية بالمنيا للمبادرة التى أطلقتها المحافظة، للتبرع على حساب رقم 22100111، لمجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد، فى إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، مشيراً الى أن تبرع الغرفة التجارية بالمنيا يعد نموذجًا يُحتذى به فى مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التى لا تدخر جهدُا لتحقيق التنمية ومجابهة أية أزمة قد يمر بها الوطن والمواطن، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال أحمد راضى مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، أن التبرع جاء فى إطار حرص الغرفة على القيام بدورها المجتمعى فى الوقوف بجانب أبناء محافظة المنيا فى مواجهة فيروس كورونا، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الاولى بالرعايه، مؤكداً أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصرى ولابد أن يكون لها دور إيجابى فى مواجهة الأزمات، وكذلك تعزيز الدور المجتمعى، وأهمية التكاتف بين أبناء المجتمع من أجل العبور من أزمة كورونا بأقل الخسائر.