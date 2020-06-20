اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 12:12 م
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العربية للسياحة: خسائر القطاع بالعالم العربي 130 مليار دولار بسبب كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 12:12 م
العربية للسياحة: خسائر القطاع بالعالم العربي 130 مليار دولار بسبب كورونا السفر
كتبت آمال رسلان 

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أكدت المنظمة العربية للسياحة أنها تستهدف 10 آلاف متدرب ومتدربة بنهاية 2020 من خلال برامجها التدريبية بالوطن العربي عبر وسيلة الـ on line.
جاء ذلك فى بيان عقب مشاركتها في أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة المملكة العربية السعودية، بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
 
وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد بأن المجلس الوزاري، قد أكد على التعاون المشترك بين كافة الدول العربية والمنظمات الإقليمية، مشيرا إلى أن كافة المجتمعين قد أشادوا بالدور الكبير الذي قامت به المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي لإصدار العديد من التقارير والتحليلات البيانية فى إطار فريق الأزمات والذي يتكون من مجموعة من وزراء السياحة وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الخليج للتنمية (اجفند)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي السياحة والطيران.
 
 
 وأكد آل فهيد بأن التقارير التي صدرت عن المنظمة أوضحت بان حجم خسائر القطاع السياحى بالعالم العربي منذ بداية الأزمة تقدر بحدود 130 مليار دولار مقارنة بعام 2019، مما سيؤدي الى تراجع مساهمة السياحة والسفر فى الناتج المحلي الاجمالي بالعالم العربي بنسبة 51.2٪‏، مما سينعكس لتراجع نسبة مساهمة السياحة والسفر فى اجمالي عدد الوظائف فى العالم العربي بحدود 4 ملايين وظيفة بنسبة 48.8٪‏ مما سيؤدى الى انخفاض الاستثمارات العربية فى القطاع السياحى والتي قد تصل الي 25.4 مليار دولار مقارنة مع عام 2019.
 
وأشار آل فهيد إلى أن المنظمة تبنت بعض الحلول والبرامج لدعم وتنمية السياحة للعالم العربي، والتي تلخصت في إنشاء صندوق للأزمات وإصدار بوالص سفر للسائحين تغطى تعرض السائح لفيروس كورونا أثناء رحلته، بالإضافة إلي  إقرار العديد من الدورات التدريبية والتي تستهدف تدريب 10 آلاف متدرب ومتدربة على امتداد الوطن العربي عن طريق ال on line، وايضا  اصدار بوالص لضمان الاستثمارات لجذب رؤوس الاموال للاستثمار بالوطن العربي  وإيجاد آلية لدعم وتمويل القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بحالة الاستيراد وخلافه .
 
 

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