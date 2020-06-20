العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

عثر أهالى منطقة السبع بنات التابعة لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر مقتولة داخل شقتها فى ظروف غامضة، انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة السبع بنات، انتقلت قيادات البحث الجنائى لمكان الحادث، وتبين أن المتوفاه تدعى "س . ح" 49 سنة وتقيم بمفردها بالشقة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، ويكثف ضباط المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الواقعة وتحديد ظروفها وملابساتها.

وفى وقت سابق، عثر الأهالى على جثة لسيدة مجهولة الهوية تطفو أعلى بحر قرية محلة الزيات التابع لدائرة مركز سمنود فى محافظة الغربية، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من شرطة النجدة تفيد بعثور الأهالى على جثة لسيدة تطفو أعلى البحر الواقع بين محلة زياد وكوبرى عماشة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة مرتدية كامل ملابسها ولا يوجد معها أى أثبات شخصية ولا يوجد آثار عنف على جسدها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى لتحديد أسباب الوفاة ووجود شبه جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.