اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 02:24 م
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الصين تكشف عن تفاصيل قانون الأمن الخاص بهونج كونج

السبت، 20 يونيو 2020 01:00 م
الصين تكشف عن تفاصيل قانون الأمن الخاص بهونج كونج مظاهرات هونج كونج
رويترز

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أعلنت الصين، اليوم السبت، تفاصيل مسودة تشريع جديد للأمن القومى سيطبق فى هونج كونج، مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذرى تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين فى 1997، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن بكين قالت إن المسودة تشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومى خاص بهونج كونج لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التى تمس الأمن القومي.
 
وقالت الصين، إن القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية. لكن منتقدين للقانون يخشون أن يؤدى إلى سحق الحريات التى تعتبر أساسية لوضع هونج كونج كمركز مالى عالمي.
 

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