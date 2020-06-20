اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا 22 منها فى العاصمة بكين

السبت، 20 يونيو 2020 04:30 ص
الصين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا 22 منها فى العاصمة بكين كورونا فى الصين
رويترز

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 19 يونيو حزيران، منها 22 حالة بالعاصمة بكين.

وكانت السلطات قد سجلت 32 حالة إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 25 حالة في بكين حيث تعمل السلطات المحلية على احتواء تفش جديد في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة. وسُجلت أيضا سبع حالات أخرى حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها حتى نهاية يوم 19 يونيو حزيران، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

 


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الصين

فيروس

اصابات

بكين

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