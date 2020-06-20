اليوم السابع
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الصين : إيواء "مثيرى الشغب" من هونج كونج سيلحق الضرر بتايوان

السبت، 20 يونيو 2020 07:01 ص
الصين : إيواء "مثيرى الشغب" من هونج كونج سيلحق الضرر بتايوان احتجاجات هونج كونج
رويترز

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قالت الحكومة الصينية إن توفير الحماية "لمثيري الشغب" من هونج كونج لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب تايوان كما أنه يمثل تدخلا في شؤون المدينة التي تحكمها الصين منددة بخطط تايوان لمساعدة من يقرر من سكان هونج كونج الهروب إلى تايوان.

وقالت تايوان يوم الخميس إنها ستنشئ مكتبا مخصصا لمساعدة من يفكرون في مغادرة هونج كونج مع تشديد بكين قبضتها على تلك المستعمرة البريطانية السابقة بما في ذلك قانون الأمن الوطني الجديد المزمع.

ويبدأ المكتب الجديد عمله في أول يوليو تموز وهو تاريخ يتسم بالحساسية حيث أنه اليوم الذي سلمت فيه بريطانيا هونج كونج للحكم الصيني عام 1997 بتعهد استمرار الحريات واسعة النطاق بموجب صيغة الصين" بلد واحد ونظامين".

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن خطة "سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي" مؤامرة سياسية للتدخل في شؤون هونج كونج وتدمير استقرارها وازدهارها.

وقال "توفير المأوى واستيعاب الجزيرة لمثيري الشغب والعناصر التي تثير الفوضى في هونج كونج لن يؤديا إلا إلى استمرار إلحاق الضرر بشعب تايوان".

وأضاف المكتب أن مؤامرات القوى التي تدافع عن استقلال هونج كونج وتايوان وتسعى أيضا لإلحاق الضرر بصيغة" بلد واحد ونظامين" وتقسيم الأمة لن تنجح على الإطلاق.

 

 


هونج كونج

الصين

العالم

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