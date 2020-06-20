اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: صرف أدوية الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر دون انتظار قرارات نفقة الدولة

السبت، 20 يونيو 2020 12:19 م
الصحة: صرف أدوية الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر دون انتظار قرارات نفقة الدولة الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان أنه تم نشر عدد من العيادات المتنقلة وعدد أخر من المراكز الصحية لاستقبال اصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتي تشمل علاج السكر والضغط والسمنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقالت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع حاليا يعمل بكفاءة ما يقرب من 20 مركز بالقاهرة والجيزة لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة وتابعت : المبادرة بدأت العمل في 3 محافظات حاليا وهو القاهرة والجيزة والقليوبية وستعمل من غدا بالفيوم وقالت جميع المحافظات هتدخل في المبادرة تباعا لتقديم الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة .

وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية هناك نوعين من العلاج إما عن طريق نفقة الدولة وسيتم صرف العلاج لمدة 3 شهور دون التقيد بالقرار وصدوره مشيرة إلي أنه سيتم التعاقد مع المعامل الخاصة لإجراء التحاليل والفحوص علي ان تتحمل الوزارة التكلفة .

وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية أن العيادات الخارجية بالمستشفيات تستقبل المواطنين من اصحاب الامراض المزمنة وتابعت تم رسم المسارات الآمنة لمنع التزاحم للحيلولة دون انتقال عدوى كورونا للبعض مشيرة الي أن اصحاب الامراض المزمنة مثل الاورام والكبد والكلي عليهم ان يتوجهوا للمستشفيات التخصصية .


حملة 100 مليون صحة

الصحه

الأمراض المزمنة

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:58 م

الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:13 ص

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح..73مليار جنيه موازنة قطاع الصحة لسنة 2019/2020..صحة المصريين أهم الإنجازات..6 مبادرات قومية لإنقاذ المواطنين من شبح المرض أبرزها 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:00 م

وزارة الصحة: قاعدة بيانات 100 مليون صحة ساعدت فى مواجهة انتشار كورونا

الأحد، 19 أبريل 2020 08:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة