الصحة: صرف أدوية الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر دون انتظار قرارات نفقة الدولة

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان أنه تم نشر عدد من العيادات المتنقلة وعدد أخر من المراكز الصحية لاستقبال اصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتي تشمل علاج السكر والضغط والسمنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقالت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع حاليا يعمل بكفاءة ما يقرب من 20 مركز بالقاهرة والجيزة لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة وتابعت : المبادرة بدأت العمل في 3 محافظات حاليا وهو القاهرة والجيزة والقليوبية وستعمل من غدا بالفيوم وقالت جميع المحافظات هتدخل في المبادرة تباعا لتقديم الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة .

وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية هناك نوعين من العلاج إما عن طريق نفقة الدولة وسيتم صرف العلاج لمدة 3 شهور دون التقيد بالقرار وصدوره مشيرة إلي أنه سيتم التعاقد مع المعامل الخاصة لإجراء التحاليل والفحوص علي ان تتحمل الوزارة التكلفة .

وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية أن العيادات الخارجية بالمستشفيات تستقبل المواطنين من اصحاب الامراض المزمنة وتابعت تم رسم المسارات الآمنة لمنع التزاحم للحيلولة دون انتقال عدوى كورونا للبعض مشيرة الي أن اصحاب الامراض المزمنة مثل الاورام والكبد والكلي عليهم ان يتوجهوا للمستشفيات التخصصية .