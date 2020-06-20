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"الصحة" تكشف طريقة تحضير محلول التعقيم للحماية من عدوى كورونا.. إنفوجراف

السبت، 20 يونيو 2020 04:01 م
"الصحة" تكشف طريقة تحضير محلول التعقيم للحماية من عدوى كورونا.. إنفوجراف طريقة تحضير محلول التعقيم
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيس بوك انفوجراف يتضمن كيفية تحضير محلول التعقيم لضمان تنظيف الأسطح والحماية من عدوي فيروس كورونا، وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت  إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأعلنت عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

وأوضحت ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

 

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الصحة

المحلول

التعقيم

كورونا

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