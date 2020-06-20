اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة السورية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 5 حالات

السبت، 20 يونيو 2020 10:58 ص
الصحة السورية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 5 حالات فريق طبى لمكافحة كورونا
دمشق (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، وواحد قادم من لبنان، ما يرفع عدد الإصابات إلى 198 حالة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن 5 حالات قد تم شفاؤها من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 83 شخصا، فيما بلغت حالات الوفاة 7 حالات.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت الخميس، تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 187 حالة، وذكرت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية /سانا/ - أنه عقب تسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بفيروس كورونا قامت فرق الترصد والتقصي بمتابعة الأشخاص المخالطين لها في محافظة القنيطرة وحصرهم وإجراء المسوحات اللازمة، تبين إصابة 9 أشخاص وتم عزلهم جميعا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس في كافة أنحاء سوريا بلغت حتى اليوم 187 حالة، تعافت منها 78 إصابة، فيما تم تسجيل وفاة 7حالات.

 


سوريا

الصحه السوريه

كورونا

فيروس كورونا

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