وأشارت إلى أنها أجرت حتى التاسعة من صباح اليوم 7 ملايين و714 ألفا و201 اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 230 ألفا و550 اختبارا أجري يوم أمس الجمعة 19 يونيو.

يذكر أن بريطانيا تحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بينما تحتل المركز الخامس من حيث عدد الإصابات.