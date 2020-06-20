الصحة الإيطالية: 49 وفاة جديدة وأكثر من 200 إصابة بكورونا

كتب محمد عبد المجيد

سجلت إيطاليا، اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومى، وقالت هيئة الدفاع المدنى الإيطالية، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49 حالة وبلغ حتى الآن 34610، فيما بلغت الإصابات 238275 حالة، بعد توثيق 262 إصابة جديدة.

و وفقا لما نشر على موقع قنات "روسيا اليوم" الإخبارية ، انخفض عدد الحالات النشطة بواقع 331 حالة ليبلغ 21212، مقابل 21543 يوم أمس.

وتراجع عدد المصابين فى أقسام العناية المركزة من 161 مريضا الخميس إلى 152 اليوم، كما ارتفعت حالات التعافى بين مرضى كورونا لتصل إلى 182453.