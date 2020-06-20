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الشرطة تعيد 700 كاشف حرارى و600 مسحة خاصة بكورونا سرقت من معمل بالشرقية.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 05:34 م
الشرطة تعيد 700 كاشف حرارى و600 مسحة خاصة بكورونا سرقت من معمل بالشرقية.. صور أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من استعادة نحو 700 كاشف حرارى خاص بفحص مدى الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد؛ و600 مسحة بعد سرقتها قبل نحو 8 ساعات من أحد المخازن الخاصة بالمعمل الإقليمي المشترك بمدينة الزقازيق.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أمين المخزن وأحد الفنيين، فيما جرى إعادة المضبوطات وضبط المتهمين واحالتهما للنيابة العامة.

من جانبه، تقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والامتنان للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، على الدعم الهائل في حادث السرقة، واستعادة المسروقات في أسرع وقت.

وأشاد وكيل الوزارة، بالقيادات الشرطية بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، والعميد حسام القصبي، مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، والمقدم حسين أبو فول، رئيس مباحث القسم، والرائد مصطفى مهدي، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية، مشيرًا إلى سرعة الاستجابة التوجه خلال دقائق، رفقته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، واستعادة المسروقات في أقل من 8 ساعات.

وكيل وزارة الصحة مع القوات الأمنية 01
وكيل وزارة الصحة مع القوات الأمنية 
 
 
وكيل وزارة الصحة مع القوات الأمنية 02
وكيل وزارة الصحة مع القوات الأمنية
 
وكيل وزارة الصحة مع القوات الأمنية 03
وكيل وزارة الصحة مع القوات الأمنية 

 


مصر أخبار مصر

الشرقية

مديرية الصحة

سرقة أجهزة كاشف حرارى

أمن الشرقية

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