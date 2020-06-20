الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق مبادرة " امتحن فى أمان إحنا معاك"

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم ، عن إطلاقها مبادرة " امتحن فى أمان أحنا معاك " لمساندة وتوفير احتياجات طلاب الثانوية العامة والأزهريةً أثناء أدائهم الامتحانات بكافة لجان المحافظة .

وقال خالد إبراهيم مكاوى المتحدث الرسمى باسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان له ، أنه يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان والمنطقة الأزهرية بشمال سيناء ، خلال الفترة من 21 يونيو الى 21 يوليو 2020 .

أضاف أنه تهدف المبادرة إلى توعية الطلاب عند دخول الامتحانات وتوزيع الكمامات والكحول عليهم ، بالإضافة إلى تعقيم المدارس كإجراء احترازى لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد ، وذلك بمشاركة متطوعى وأعضاء البرلمان بمراكز شباب شمال سيناء.

وأشار أن تنفيذ المبادرة يبدأ من اليوم بمراجعة كافة التجهيزات ، وسبق الانطلاقة عقد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، اجتماعا مع مديرى الإدارات المركزية والفرعية للإعداد والتنفيذ المبادرة.

وقال أنه يشارك فى تنفيذها ٨٠ شاب متطوع من أعضاء البرلمان والتطوع بالمديرية، وتغطى لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة والأزهرية بمراكز ومدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد ، ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

وقال عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المقرر ادائهم الامتحانات 2944 طالب، تم توزيعهم على 14 لجنة.

واشار إلى أن اللجان تشمل مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بواقع 6 لجان فى مدينة العريش، و5 لجان فى نطاق مركز بئر العبد، و3 لجان فى مدينة الشيخ زويد.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اللجان تم تجهيزها وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم من حيث توزيع الطلبة داخل كل لجنة بما يفى والاشتراطات الصحية التى اقرتها الدولة لحماية الطلبة.

وأعلن محافظ شمال سيناء، أن المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام للمرحلة الثانوية العامة، وجرى تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينها.

وأوضح أنه جرى توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الامتحانات فى ظل تداعيات أزمة فيروس (كورونا) المستجد وبما يضمن انتظام سير الامتحانات.

وأضاف أنه جرى وضع خطة بالتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة، لتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب فى اللجان.