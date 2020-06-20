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السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا..فيديو

السبت، 20 يونيو 2020 01:18 م
السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا..فيديو الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس السيسي :"الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

وأضاف الرئيس خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية: دى عقيدتا وثوابتنا اللى مش بتتغير، وأنا متأكد أنه إذا احتجنا منكم عملا وتضحيات زى ما بيتم، فيه كتير أنشطة بتم على حدود ليبيا بقالنا اكتر من 7 سنوات بالقوات الجوية وحرس الحدود على طول 1200 كيلو بيتم تأمينها ..اشكركم وأقولكم كونوا مستعدين لتنفيذ اى مهمة هنا داخل حدودنا او اذا تطلب الامر خارج حدودنا".


السيسي

القوات المسلحة

الجيش المصري

الرئيس السيسي

المنطقة العسكرية الغربية

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