السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى داخل وخارج حدود الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد وقادر علي الدفاع عن امن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس، اليوم، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية.

وتفقد الرئيس السيسي أيضا عناصر المنطقة الغربية العسكرية ، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس اركان القوات المسلحة، وقادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وقال الرئيس موجها حديثه للوحدات المقاتلة للقوات الجوية : " أنا سعيد إني ألتقي بكم النهاردة واطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة..جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام.. والحقيقة اللي شفته حتى الآن أمر عظيم جدا وبيعكس قدرتنا".

وأضاف الرئيس :"الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة ولكن هو جيش رشيد..جيش بيحمي مش بيهدد..جيش بيأمن مش بيعتدي..دي استراجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش..وأنا متأكد إننا اذا احتجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم..فيه كتير من الأنشطة يمكن محدش كتير يعرف عنها هنا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا..أكتر من 1200 كيلومتر بيتم تأمينها بقالنا أكتر من 7 سنوات بالقوات الجوية والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود وقوات كثيرة جدا".

وتوجه الرئيس للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالشكر، قائلا: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".