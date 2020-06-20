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السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السبت، 20 يونيو 2020 04:04 م
السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه على الرغم من ترحيب من القوى الليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية بإعلان القاهرة إلا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للميلشيات المتطرفة والمرتزقة لم تسمح بأن يتم أن يدخل قرار وقف اطلاق النار حيذ التنفيذ .

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، إنما واصلت هذه القوى الداعمة للميلشيات المتطرفة والمرتزقة الدفع لمواصلة خرق القرارت الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار وهو ما سجلته التقارير الدولية المراقبة للحدود الليبية

 

 

 


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القوات المسلحة

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