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السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السبت، 20 يونيو 2020 03:50 م
السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في منطقتنا تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، ما شاهدته اليوم فخر واعتزاز لما وصلت قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية، التي تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أى من المهام التى تكلف بها لحماية وتأمين البلاد شعبا ومقدرات وأرضا من كافة التهديدات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن بجميع حدوده.

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى تفاصيل الاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة فى المنطقة الغربية العسكرية، فى "سيدى برانى" بمحافظة مرسى مطروح، وعقب ذلك تفقد الرئيس السيسى برفقة قادة القوات المسلحة، القوات المصطفة ومدى جاهزيتها. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أن عقيدة الجيش المصري وثوابته هي عدم الاعتداء على الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهام توكل لها.

 
وقال الرئيس خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية صباح اليوم: "سعيد جدا أن ألتقى بكم النهاردة وأطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة.. جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء من القوات الخاصة أو القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام، والحقيقة اللى أنا شوفته حتى الآن أمر عظيم جدا ويعكس قدراتنا".
 
وأكمل الرئيس: "ودايما أقول إن الجيش المصري قوى صحيح ومن أقوى جيوش المنطقة ، ولكن هو جيش رشيد يحمى مش بيهدد ، جيش يؤمن مش بيعتدي، دى استراتيجيتنا وعقيدتنا وثوابتنا اللى مبتتغيرش".

 

 


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